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13:47, 13 ноября 2022Мир

В Камбодже заявили о намерении начать обучение украинских военных

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил о готовности начать обучение украинских саперов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заверил западные страны в готовности начать обучение украинских военных саперному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

Уточняется, что глава государства в ходе двусторонних встреч с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо выразил намерение направить в Польшу в координации с властями Японии саперов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам разминирования.

«Премьер-министр проинформировал президента Байдена о взаимодействии Камбоджи и Японии через Центр разминирования Камбоджи и Японское агентство международного сотрудничества по вопросу отправки камбоджийских саперов, которые помогут обучить украинскую команду саперов в Польше, и об адресованной Японии просьбе Украины предоставить оборудование для проведения разминирования», — заявил премьер-министр королевства.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что по итогам Восточноазиатского саммита коллективного решения с западными странами принято не было, поскольку США и партнеры настаивают на абсолютно неприемлемых требованиях и оценках по Украине. При этом отмечается, что основные направления будущего сотрудничества будут отражены в коммюнике по итогам саммита.

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Валентина Процкова
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