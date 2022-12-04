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15:41, 4 декабря 2022Бывший СССР

Разведчик рассказал об отступлении военного ВСУ без ноги

Разведчик спецназа рассказал об отступлении военного ВСУ, которому оторвало ногу

Фото: Leah Millis / Reuters

Разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) рассказал об отступлении военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), которому оторвало ногу. Он предположил, что украинский боец был «под каким-то препаратом». Его слова передает РИА Новости.

«Один из военнослужащих [ВСУ] после получения очень серьезного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел. (…) Человек был под каким-то препаратом, который просто делает из человека не то что машину, а какого-то нечеловека», — заявил разведчик.

Также он упомянул атаку бойцов украинского националистического подразделения «Кракен», во время которой военнослужащие шли «в полный рост посреди бела дня». Разведчик подчеркнул, что военные ВСУ «не заблудились», в начале их поддержал миномет.

Ранее российские военнослужащие заподозрили солдат 92-й бригады украинских сил в употреблении наркотических или психотропных веществ. Уточнялось, что бойцы ВСУ пытались штурмовать позицию, бежав в полный рост.

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Кристина Есикова
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