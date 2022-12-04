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13:46, 4 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Он добавил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов, и призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — пояснил Старовойт.

1 декабря также сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область. По словам главы региона, под обстрел попал поселок Теткино. Взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника. Никто не пострадал.

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Евгения Куликова
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