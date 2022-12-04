ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее 15 прилетов. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Он добавил, что на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов, и призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — пояснил Старовойт.

1 декабря также сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область. По словам главы региона, под обстрел попал поселок Теткино. Взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника. Никто не пострадал.