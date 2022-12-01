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23:08, 1 декабря 2022Россия

Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт заявил, что поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Фото: РИА Новости

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи.

Старовойт добавил, что в Теткино с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство, пострадавших нет, но нарушена работа подстанции.

Накануне, 30 ноября, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное в граничащей с Украиной Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в населенном пункте зафиксированы незначительные повреждения жилых домов. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений. Пострадавших при обстреле нет.

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Марина Совина
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