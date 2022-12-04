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14:47, 4 декабря 2022Россия

В Минобороны заявили о неудавшемся прорыве ВСУ на южно-донецком направлении

В Минобороны заявили, что ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в районе Павловки
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва на южно-донецком направлении. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские военные пытались прорваться в населенный пункт Павловка Донецкой народной республики.

Однако продвинуться им не удалось — в результате действий Вооруженных сил РФ подразделение ВСУ было вытеснено на минное поле, где было уничтожено огнем артиллерии.

Ранее, 3 декабря, в Минобороны сообщили, что штурмовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России при поддержке артиллерии остановила контратаку, предпринятую ВСУ на южно-донецком направлении. Украинские военные пытались предпринять контратаку близ населенных пунктов Шевченко, Сладкое и Новомайорское.

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Варвара Кошечкина
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