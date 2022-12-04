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03:52, 4 декабря 2022Бывший СССР

Украинские пленные рассказали об уровне боевой подготовки в ВСУ

РИА Новости: украинские военнопленные заявили, что их практически не обучали военному делу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу. О низком уровне боевой подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) РИА Новости рассказали украинские военнопленные.

Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу. «По пятибалльной системе – один… На полигон два раза выезжали», — заявил он.

Другой пленный мобилизованный из Сум Максим Писарев заявил об отсутствии навыков ведения боевых действий. По его словам, в течение полугода службы по мобилизации он с сослуживцами в основном занимался рытьем окопов.

«Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял», — сказал он. Писарев отметил, что был на стрельбах только один раз за полгода.

Пленный украинский мобилизованный Виталий Мартыненко рассказал, что в основном его подразделение рыло окопы и строило блиндажи в Сумской области, а из автомата он стрелял всего один раз. По словам пленного Олега Попова, весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам. При этом сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно.

Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, с марта в их подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище.

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Марина Совина
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