Раскрыты подробности убийства восьмиклассницей 6-летнего брата в Подмосковье

МК: в Подмосковье девочка-подросток убила 6-летнего брата, когда родителей не было дома

Девочка-подросток, которую ранее задержали правоохранители в Подмосковье по подозрению в убийстве шестилетнего брата, совершила преступление, когда родителей не было дома. Подробности происшествия раскрыло МК.

По данным издания, семья круглогодично проживала в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. Супруги воспитывали троих детей: 14-летнюю дочь женщины от первого брака и двух общих детей — шестилетнего мальчика и годовалую девочку.

Вечером 3 декабря родители вместе с младшей дочерью уехали по делам, при этом двое старших детей остались дома одни. Когда супруги вернулись, они обнаружили своего сына мертвым. Как отмечает МК, убийство восьмиклассница совершила с особой жестокостью. Около 03:54 воскресенья отец разместил в одном из мессенджеров сообщение: «У меня беда, нужен адвокат или юрист».

Ранее 4 декабря стало известно, что в Подмосковье задержали 14-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве шестилетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

