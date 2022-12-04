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04:34, 4 декабря 2022Путешествия

В России подорожают билеты на поезда

ФПК с января 2023 года повысит тарифы в купе, СВ и вагонах класса «люкс» на 8,1%
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 года повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования на 8,1 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Там напомнили, что тарифы в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для ФПК определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В 95 процентах вагонов категории купе, СВ и «люкс» применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Билеты подорожают на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года. Во всех сегментах перевозок ФПК может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения, добавили в пресс-службе.

С 1 октября по приказу ФАС в России проиндексировали тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52 процента. Билеты подорожали на поездки в вагонах РЖД, АО «ФПК», «Пассажирской компании Сахалин», «Железных дорог Якутии», и «Гранд Сервис Экспресса» (перевозчик в Крым).

Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается регулятором ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года. С начала 2022 года тарифы в указанном сегменте уже индексировали на 4,3 процента.

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Марина Совина
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