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11:04, 4 декабря 2022Бывший СССР

Названа причина больших потерь ВСУ под Артемовском

«Военная хроника»: ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за натовской тактики СOIN

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) из-за применения натовской тактики Counterinsurgency (СOIN). Такую причину назвали эксперты «Военной хроники».

Они ссылаются на слова проходивших подготовку в Великобритании украинских пленных, которые сообщили, что их курс не предполагал участия в интенсивных боевых действиях.

«Программа COIN создавалась для борьбы с "негосударственными силами" и повстанцами и не предполагает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжелого вооружения, которым как раз располагают в большом количестве ВС России», — говорится в материале «Военной хроники».

Кроме того, курс подготовки для бойцов ВСУ был неполным: для штурмовых подразделений ускоренный курс провели за 20 дней, а для обычной пехоты обучение прошло за две недели. «После курсов обученные по стандартам COIN военнослужащие Украины начали массово погибать в боях», — констатируют эксперты.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ понесли большие потери в боях под Артемовском в ДНР. По данным издания, 25 ноября поток жертв «казался нескончаемым».

За несколько дней до этого офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко также заявлял, что Украина несет колоссальные потери под Артемовском и Соледаром.

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Евгения Куликова
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