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06:45, 4 декабря 2022Россия

Россиянам рассказали о дешевеющей перед Новым годом категории товаров

«Прайм»: экономист Черников заявил, что к Новому году подешевеют летние сезонные товары

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Перед Новым годом, как обычно, дешевеют летние сезонные товары летнего. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с агентством «Прайм».

По словам Черникова, рост цен на энергоресурсы поднимает цены на удобрения. Они в свою очередь увеличивают импортные цены на пальмовое масло, которое также входит во многие продукты питания, отметил он.

«Конечно, хотелось бы увидеть существенное падение в так называемых ажиотажных товарах, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией — консервы, туристическое оборудование, медикаменты», — заявил специалист. Доцент подчеркнул, что сейчас спрос на товары этих категорий упал, но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым выросшим цена.

Однако при этом роста цен на товары перед Новым годом эксперт не ожидает, так как этому помешает достаточно низкий покупательский спрос.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие три продукта положительно влияют на работу мозга. Полезными для мозга Гинзбург назвал льняное масло, льняное семя и жирную рыбу. Специалист отметил, что эти три продукта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

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Юлия Мискевич
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