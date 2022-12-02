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06:35, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

Врач назвал три полезных для мозга продукта

Врач-диетолог Гинзбург назвал льняное масло и жирную рыбу полезными для мозга продуктами

Фото: Igor Normann / Shutterstock

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие три продукта положительно влияют на работу мозга. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Полезными для мозга Гинзбург назвал льняное масло, льняное семя и жирную рыбу. Специалист отметил, что эти три продукта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами — соединениями, которые улучшают работу мозга и защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний.

Диетолог посоветовал употреблять в день от одной до полутора столовых ложек льняного масла, чтобы получить суточную норму омега-3 жирных кислот.

Его коллега, врач-реабилитолог Сергей Агапкин, в свою очередь, добавил, что омега-3 имеет противострессовое действие, то есть помогает человеку бороться со стрессом.

Ранее Гинзбург и Агапкин перечислили напитки, регулярное употребление которых защитит почки от различных заболеваний. В их числе они назвали кофе, лимонную воду и клюквенный морс.

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Евгения Наумова
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