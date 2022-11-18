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08:10, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Врачи назвали полезные для почек напитки

Врач Гинзбург рассказал, что лимонная вода уменьшает риск образования камней в почках

Фото: Shutterstock

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и его коллега, диетолог Михаил Гинзбург, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислили напитки, регулярное употребление которых защитит почки от различных заболеваний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, полезным для почек напитком считается кофе. «Исследования показывают, что люди, выпивающие четыре чашки кофе в день, имеют на 11 процентов меньше риски возникновения повреждения почек по сравнению с теми, кто кофе не пьет», — рассказал он.

Гинзбург добавил, что положительное влияние на этот орган также оказывает лимонная вода. Как сообщил специалист, этот напиток уменьшает риск образования камней в почках.

Диетолог добавил, что от болезней почек защищает и клюквенный морс, который обеззараживает мочевыделительные пути. Агапкин уточнил, что клюква является один из немногих продуктов, который входит во все рекомендации всех урологических сообществ по профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал напиток, который помогает снизить артериальное давление. По словам врача, таким свойством обладает кефир.

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Евгения Наумова
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