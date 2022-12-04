Пенсионерка пожертвовала деньги на ремонт дачи на дроны для российской армии
Пенсионерка из Нижегородской области пожертвовала полмиллиона рублей, предназначенные для ремонта дачи, на дроны для российской армии. Ролик о поступке Валентины Павловны опубликован в Telegram-канале «Русской Весны».
По словам женщины, на эти деньги она хотела починить маленький дом с удобствами на улице, но в итоге решила, что ее накопления станут «ощутимой помощью ребятам».
«Я вспоминала своих родных, которые воевали во время Великой Отечественной войны, и думаю: в память о них, во-первых, и ради будущего своих внуков и правнуков я эти деньги отдам», — сказала она.
Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная раскрыла сумму невыплаченных с 2014 года пенсий гражданам, проживающим в Донбассе. Сумма задолженности властей перед ними, по данным на октябрь 2020 года, составляла почти 900 миллиардов гривен (2,3 триллиона рублей).