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07:15, 4 декабря 2022Россия

Пенсионерка пожертвовала деньги на ремонт дачи на дроны для российской армии

Пенсионерка пожертвовала накопленные на ремонт дачи 500 тыс. рублей на дроны для ВС России

Фото: Shutterstock

Пенсионерка из Нижегородской области пожертвовала полмиллиона рублей, предназначенные для ремонта дачи, на дроны для российской армии. Ролик о поступке Валентины Павловны опубликован в Telegram-канале «Русской Весны».

По словам женщины, на эти деньги она хотела починить маленький дом с удобствами на улице, но в итоге решила, что ее накопления станут «ощутимой помощью ребятам».

«Я вспоминала своих родных, которые воевали во время Великой Отечественной войны, и думаю: в память о них, во-первых, и ради будущего своих внуков и правнуков я эти деньги отдам», — сказала она.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная раскрыла сумму невыплаченных с 2014 года пенсий гражданам, проживающим в Донбассе. Сумма задолженности властей перед ними, по данным на октябрь 2020 года, составляла почти 900 миллиардов гривен (2,3 триллиона рублей).

Марина Совина
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