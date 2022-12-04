Пенсионерка пожертвовала деньги на ремонт дачи на дроны для российской армии

Пенсионерка пожертвовала накопленные на ремонт дачи 500 тыс. рублей на дроны для ВС России

Пенсионерка из Нижегородской области пожертвовала полмиллиона рублей, предназначенные для ремонта дачи, на дроны для российской армии. Ролик о поступке Валентины Павловны опубликован в Telegram-канале «Русской Весны».

По словам женщины, на эти деньги она хотела починить маленький дом с удобствами на улице, но в итоге решила, что ее накопления станут «ощутимой помощью ребятам».

«Я вспоминала своих родных, которые воевали во время Великой Отечественной войны, и думаю: в память о них, во-первых, и ради будущего своих внуков и правнуков я эти деньги отдам», — сказала она.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная раскрыла сумму невыплаченных с 2014 года пенсий гражданам, проживающим в Донбассе. Сумма задолженности властей перед ними, по данным на октябрь 2020 года, составляла почти 900 миллиардов гривен (2,3 триллиона рублей).