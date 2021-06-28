Киев раскрыл сумму невыплаченных жителям Донбасса пенсий

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная раскрыла сумму невыплаченных с 2014 года пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Ее цитирует издание «Страна.ua».

По ее словам, до начала войны в регионе проживали более 1,27 миллиона пенсионеров. Сумма задолженности властей перед ними, по данным на октябрь 2020 года, составляла почти 900 миллиардов гривен (2,3 триллиона рублей). Такой объем долга министр попыталась оправдать отсутствием на Украине информации о судьбе этих граждан. «Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живы ли эти люди, где они, кто они?» — заявила Лазебная.

При этом она добавила, что за этот же период пенсионный фонд республики недополучил из-за боевых действий в Донбассе 141 миллиард гривен (372 миллиарда рублей). «Это потери государства. И человеческие, и экономические», — добавила министр. На вопрос о количестве пенсионеров в регионе, которые раньше получали пенсию, а теперь перестали, потому что не смогли ее оформить, министр ответить затруднилась.

Ранее стало известно, что безработица на Украине достигла рекордных показателей с 2017 года — 10,5 процента. Показатель занятости трудоспособных граждан в абсолютных значениях и вовсе упал до самой низкой отметки с момента обретения страной независимости — 15,4 миллиона человек.