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21:42, 4 декабря 2022Мир

В США рассказали о планах Польши оккупировать Западную Украину

Американский разведчик Риттер заявил, что Польша готовится оккупировать Западную Украину

Фото: Pixabay

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал о планах Польши оккупировать Западную Украину.

По его мнению, Польша отправляет своих военных в поддержку Киеву, чтобы обучить их и подготовить к дальнейшему захвату соседней страны.

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», — заявил американский разведчик.

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Риттер уточнил, что у польских военнослужащих нет опыта боевых действий, поэтому Варшава направляет своих солдат в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы обучить их необходимым навыкам.

По словам офицера, в рядах украинской армии воюют десятки тысяч солдат. В дальнейшем, «когда придет время», они будут переброшены на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, поскольку они уже находятся на территории страны.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. Он отметил, что власти нацелены действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой, «презрев интересы не только украинцев, но и поляков».

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Марина Совина
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