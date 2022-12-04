РИА Новости: британские спецслужбы контролируют подготовку к провокации с аммиаком

Провокация с аммиаком, которую готовят киевские власти в Одессе, была спланирована британскими спецслужбами. Роль западных спецслужб в подготовке раскрыл военно-дипломатический источник в беседе с РИА Новости.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что также в реализации провокации задействованы и наемники из канадской частной военной компании (ЧВК) GardaWorld. Именно они в настоящее время осуществляют охрану портовой инфраструктуры в Одесской области согласно заключенному ранее договору, уточнил источник.

По его словам, главная цель подобной провокации заключается в том, чтобы «по аналогии с диверсиями на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2"» лишить Россию возможности поставлять в другие страны аммиак, необходимый для производства азотных удобрений. В результате стоимость аммиака на мировом рынке вырастет, и американские и британские предприятия, занимающиеся его производством и экспортом в Евросоюз и развивающиеся страны, смогут существенно увеличить свою прибыль.

О том, что киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе, стало известно ранее 4 декабря.