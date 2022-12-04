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09:37, 4 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о планах Киева сорвать транзит аммиака в Одессу

РИА Новости: Киев планирует взорвать хранилища аммиака в Одессе для срыва транзита

Фото: Shutterstock

Киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе. О готовящейся провокации стало известно РИА Новости от военно-дипломатического источника.

Как уточнил собеседник агентства, соответствующая информация поступила сразу по нескольким каналам. По его словам, в рамках провокации украинская сторона намеревается произвести несколько направленных взрывов зарядов взрывчатки, которые будут заложены на купольных крышах хранилищ для аммиака на Одесском припортовом заводе.

Кроме того, киевские власти планируют подорвать и инфраструктуру цеха перегрузки аммиака. При этом мировой общественности данное происшествия будет представлено как результат ракетного удара Вооруженных сил России, предупредил источник.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления прокачки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса в рамках зерновой сделки. Как отмечал глава государства, подобные поставки были бы выгодны всем сторонам.

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Варвара Кошечкина
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