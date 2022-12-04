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01:29, 4 декабря 2022Силовые структуры

Российского школьника высадили из автобуса на мороз из-за неработающей карты

Депутат Усова: школьника в Балашове высадили из автобуса на мороз из-за неработающей карты

Фото: Pixabay

Депутат Саратовской областной думы Мария Усова рассказала, что водитель автобуса в городе Балашове высадил местного школьника на мороз из-за неработающей транспортной карты. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации матери ребенка, мужчина, находившийся за рулем транспорта, следовавшего по маршруту №18, высадил мальчика по пути из школы домой после того, как не прошла оплата картой через терминал. После этого ее сыну пришлось идти домой пешком в незнакомом месте, отметила женщина.

Отмечается. что полиция начала проверку в связи с сообщением об инциденте.

Ранее в Новосибирской области водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка на 30-градусный мороз из общественного транспорта. Школьнику также пришлось идти до дома пешком. Это случилось 30 ноября.

7 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Закон касается детей, не достигших 16-летия.

Марина Совина
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