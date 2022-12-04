Стало известно о сигнале Украине от Байдена насчет Путина и Крыма

Time сообщил, что Байден сигнализировал президенту Украины смириться с потерей Крыма

Президент США Джо Байден дал сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому смириться с потерей Крыма и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в своей колонке для Time.

Как стало известно автору, американский лидер тонко намекнул Зеленскому, что пора начать разговор с Путиным.

По мнению Иоффе, западные страны, поддерживающие президента Украины, преследуют корыстные цели в конфликте. «Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали от войны после девяти месяцев», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что оппозиция из республиканцев настаивает на том, что США не нужно втягиваться в конфликт на Украине.

Несмотря на заявления Вашингтона и их союзников о том, что Запад не собирается диктовать украинцам, что они должны делать, стратегические реалии складываются не в пользу Киева, подчеркнул в материале Иоффе.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не видят со стороны Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией.