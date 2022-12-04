Электричка снесла выехавшее на переезд такси в Подмосковье и попала на видео

У подмосковной платформы Ивантеевка электричка снесла такси, выехавшее на ж/д переезд

У подмосковной платформы Ивантеевка электричка снесла такси, выехавшее на железнодорожный переезд. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На появившемся ролике видно, как таксист в темное время суток выезжает на железнодорожные пути, вопреки предупреждающим знакам. Автомобиль таранит проходящий в это время состав.

Позже выяснилось, что пассажира и водителя такси доставили в больницу. Оба находятся в реанимации, медики оценивают состояние таксиста как тяжелое, передает РЕН ТВ.

Никто из пассажиров электрички не пострадал. Железнодорожное полотно также не получило повреждений. После оформления аварии поезд отправился в пункт назначения.

Сотрудники полиции начали разбираться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в Московской области на железнодорожном переезде произошло столкновение электрички и грузовика. Жертв и пострадавших удалось избежать.