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01:59, 4 декабря 2022Мир

В США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия России

Дипломат Малли заявил, что США намерены сорвать «поставки» иранского оружия в Россию

Фото: Pixabay

Специальный представитель США в Иране Роберт Малли в интервью агентству «Bloomberg» заявил, что Вашингтон намерен направить свои силы на предотвращение приписываемых Тегерану поставок оружия в Россию, а не на переговорах по ядерной сделке.

По словам дипломата, Иран не выражает заинтересованности в сделке. При этом США «в состоянии переломить ситуацию» и сорвать поставки вооружения в Россию.

«На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать», — подчеркнул Малли.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в начале ноября Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России. Издание утверждает, что Тегеран в обмен на это получит существенные экономические и политические выгоды. Предполагается, что Иран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

Марина Совина
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