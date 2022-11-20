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00:44, 20 ноября 2022Мир

Россия и Иран заключили соглашение о производстве дронов

WP: Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов на территории России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По информации издания, стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В соглашении принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности».

При этом официально известно, что 9 ноября с визитом в Тегеране был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который провел встречу с адмиралом и секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Источники утверждают, что производство может начаться в течение нескольких месяцев, стороны уже работают над передачей проектов и необходимых компонентов. Тегеран в обмен на это получит «существенные экономические и политические выгоды». Собеседники газеты полагают, что Тегаран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

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Марина Совина
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