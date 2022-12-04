Володин обратился к «покинувшим родину страдальцам»

Спикер ГД Володин назвал уехавших из России бизнесменов покинувшими родину страдальцами

Западные страны сначала отбирали имущество — яхты, виллы, автомобили и самолеты — у российских бизнесменов, а теперь арестовывают и их самих. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к «страдальцам», покинувшим родину. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина, которые были сказаны 20 лет назад. «Все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства», — написал спикер Госдумы и назвал эту фразу пророческой.

Депутат также посоветовал развивать Россию и делать все, чтобы жизнь в стране была лучше. «Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», — подытожил он.

3 декабря издание The Independent сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне российского бизнесмена. По данным британской газеты, речь идет о 58-летнем мужчине, его имя не раскрывается.