Стало известно о погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске

В результате взрыва газа в доме в Нижневартовске погибли два человека

В результате обрушения части дома после взрыва газа в Нижневартовске погибли два человека. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседников агентства, в настоящее время под завалами остаются три человека. «По уточненным данным, погибли два человека, восемь травмированы, под завалами, предварительно, находятся три человека. Десять человек спасены», — уточнили в экстренных службах.

В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Всего из дома были эвакуированы 52 человека, их разместили в пункте временного размещения.

Об обрушении части жилого дома на улице Мира в Нижневартовске стало известно ранее 4 декабря.