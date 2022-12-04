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10:59, 4 декабря 2022Мир

На острове Ява произошло извержение вулкана Семеру

Власти Индонезии начали эвакуацию части жителей Явы из-за извержения вулкана Семеру

Власти Индонезии заявили, что уровень опасности достиг максимального из-за извержении вулкана Семеру в воскресенье, 4 декабря. На опубликованных РИА Новости кадрах виден выброс пепла высоко в воздух.

Уже началась эвакуация людей, проживающих недалеко от вулкана (он находится на острове Ява), рассказал представитель индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Абдул Мухари. Некоторые жители поблизости самостоятельно эвакуировались в более безопасные здания, такие как мечети и школы.

Шлейф от извержения вулкана достиг высоты 50 тысяч футов (15 километров), сообщило Японское метеорологическое агентство.

Местная администрация уже запретила некоторые действия вблизи вулкана, в том числе перемещение на грузовиках с песком, поскольку они могут затормозить процесс эвакуации.

Виктория Кондратьева
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