В США заявили о заинтересованности в мирном разрешении конфликта на Украине
Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни президент Украины Владимир Зеленский, ни американский лидер Джо Байден не желают это признавать. О такой заинтересованности говорится в статье Washington Post от американского журналиста и писателя Роберта Райта.
По мнению автора материала, конфликт обходится Западу очень дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.
Сопротивляясь дипломатическому решению, политическое руководство Украины, возлагает ложные надежды на победу, которые в конечном итоге опустошат страну. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий. Байден также сделал бы одолжение Украине», — пишет Райт.
Вашингтон должен использовать тему поставок вооружений как рычаг давления на украинского лидера, считает писатель.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что администрация президента Джо Байдена разрабатывает законопроект совместно с законодателями Конгресса по усилению давления на Россию.