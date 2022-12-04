В США заявили о заинтересованности в мирном разрешении конфликта на Украине

WP: мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США

Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни президент Украины Владимир Зеленский, ни американский лидер Джо Байден не желают это признавать. О такой заинтересованности говорится в статье Washington Post от американского журналиста и писателя Роберта Райта.

По мнению автора материала, конфликт обходится Западу очень дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.

Сопротивляясь дипломатическому решению, политическое руководство Украины, возлагает ложные надежды на победу, которые в конечном итоге опустошат страну. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий. Байден также сделал бы одолжение Украине», — пишет Райт.

Вашингтон должен использовать тему поставок вооружений как рычаг давления на украинского лидера, считает писатель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что администрация президента Джо Байдена разрабатывает законопроект совместно с законодателями Конгресса по усилению давления на Россию.