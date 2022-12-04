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19:04, 4 декабря 2022Мир

В США заявили о заинтересованности в мирном разрешении конфликта на Украине

WP: мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирное разрешение конфликта на Украине сыграло бы на руку США, но ни президент Украины Владимир Зеленский, ни американский лидер Джо Байден не желают это признавать. О такой заинтересованности говорится в статье Washington Post от американского журналиста и писателя Роберта Райта.

По мнению автора материала, конфликт обходится Западу очень дорого: расходы на оружие, инфляция и высокие цены на энергоносители. При этом с каждым днем эскалации существует определенный риск начала масштабной войны с прямым участием НАТО.

Сопротивляясь дипломатическому решению, политическое руководство Украины, возлагает ложные надежды на победу, которые в конечном итоге опустошат страну. «Если действительно нежелание Зеленского вести переговоры отчасти является результатом политического давления, Байден сделает ему одолжение, сыграв в тяжелую игру и подтолкнув его к столу переговоров, ограждая его от политических последствий. Байден также сделал бы одолжение Украине», — пишет Райт.

Вашингтон должен использовать тему поставок вооружений как рычаг давления на украинского лидера, считает писатель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что администрация президента Джо Байдена разрабатывает законопроект совместно с законодателями Конгресса по усилению давления на Россию.

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Евгения Куликова
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