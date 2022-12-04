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18:58, 4 декабря 2022Мир

В Германии предложили справедливо распределять беженцев с Украины в Европе

Bild: власти Баден-Вюртемберга предложили справедливое распределение беженцев в ЕС

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, которая приняла уже большее количество беженцев с Украины, чем вся Франция, предложили справедливое распределение вновь прибывающих граждан среди государств Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Bild, материал которой приводит РИА Новости.

В материале утоняется, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 украинских беженцев. Представитель земли, ответственный за вопросы миграции, Зигфрид Лорек указал, что приемные мощности иссякают.

«Призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать еду в целях быстрой интеграции.

Нововведения распространят на тех мигрантов, чей срок проживания во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса, равен пяти и более неделям. Остальных украинцев, включая новоприбывших, данные изменения не коснутся. На сегодняшний день порядка 1,5 тысячи украинских беженцев временно распределены по центрам приема, отелям и базам отдыха.

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Анна Щербакова
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