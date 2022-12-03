Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать еду ради лучшей интеграции

WalesOnline: украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать еду в целях быстрой интеграции

Украинских беженцев, находящихся в Уэльсе, с начала января обяжут платить за услуги прачечных и часть приемов пищи в целях ускорения их интеграции в местное общество. Об этом сообщает издание WalesOnline.

Уточняется, что нововведения затронут тех мигрантов, чей срок проживания во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса, равен пяти и более неделям. Остальных украинцев, включая новоприбывших, данные изменения не коснутся. На сегодняшний день порядка 1,5 тысячи украинских беженцев временно распределены по центрам приема, отелям и базам отдыха. Согласно новым правилам, мигранты смогут только два раза отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. В случае повторного отказа, они будут должны частично оплачивать затраты на проживание в финансируемом государством жилье, говорится в публикации.

Данные меры, как рассчитывает правительство региона, поспособствуют тому, что беженцы будут более заинтересованы в переезде в частное жилье, пишет издание. Отмечается, что по «неподтвержденной» информации местных властей, некоторые украинцы отказываются от постоянных вариантов размещения из-за того, что считают их «неподходящими».

Ранее стало известно о решении Польши изменить условия помощи украинским беженцам. Данная инициатива была принята в целях борьбы со злоупотреблением системой социального страхования республики среди мигрантов.