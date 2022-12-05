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15:02, 5 декабря 2022Россия

Число погибших при обстреле Алчевска из HIMARS снова выросло

В НМ ЛНР сообщили, что число жертв обстрела из HIMARS общежития в Алчевске выросло до 10

Фото: Александр Река / ТАСС

Число погибших при ударе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по общежитию в Алчевске снова выросло — спасатели достали из-под завала еще одно тело. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По состоянию на 14:00 мск общее число убитых при обстреле составило 10 человек, пострадавших — 24.

Обстрел общежития в Алчевске произошел утром 5 декабря. В здании были размещены беженцы из западных районов ЛНР, во время атаки многие люди спали.

Врио главы республики Леонид Пасечник назвал удар по гражданским целенаправленным решением Вооруженных сил Украины. МЧС продолжает разбирать завалы на месте взрыва.

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Алевтина Запольская
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