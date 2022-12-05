Пасечник раскрыл подробности обстрела общежития в ЛНР из HIMARS

Врио главы ЛНР Пасечник подтвердил, что при обстреле в Алчевске погибли три человека

При ударе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по общежитию в Алчевске погибли как минимум три человека и пострадали еще 15. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, пишет ТАСС.

Ранее данные о количестве погибших и пострадавших привело министерство строительства и ЖКХ региона. Политик подтвердил их, а также раскрыл другие подробности ракетной атаки.

Он указал, что образовательные учреждения Алчевска подвергаются ударам со стороны ВСУ уже второй день. «Вчера под артобстрел попал Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие, а сегодня в 05:55 мск под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института», — рассказал он.

Пасечник добавил, что при обстреле студенты не пострадали, так как давно были переведены на дистанционный режим обучения, а само здание использовалось для размещения беженцев.

«Киевские нелюди знали, что в общежитии проживают мирные граждане, и нанесли целенаправленный удар рано утром, чтобы погибло большее количество людей», — заключил врио главы ЛНР.

Ранее стало известно, что российские военные заняли серую зону под Кременной в ЛНР. В боях принимали участие и добровольцы отряда «Барс-13», сумевшие после наступления занять более выгодные рубежи.