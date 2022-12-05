Три человека погибли из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР при помощи HIMARS

В Алчевске ЛНР в результате удара ВСУ из HIMARS погибли трое и ранены 15 человек

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 5 декабря из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по общежитию в городе Алчевск Луганской народной республики (ЛНР) погибли трое и ранены 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ региона.

«Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливавшие республику от последствий боевых действий.

Ранее российские военные освободили серую зону под Кременной в ЛНР. Сообщалось, что вдоль линии Сватово — Кременная шли бои, после которых подразделения армии России смогли отбросить силы ВСУ назад.