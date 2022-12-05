Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 5 декабря 2022Россия

Три человека погибли из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР при помощи HIMARS

В Алчевске ЛНР в результате удара ВСУ из HIMARS погибли трое и ранены 15 человек

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 5 декабря из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по общежитию в городе Алчевск Луганской народной республики (ЛНР) погибли трое и ранены 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ региона.

«Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в общежитии проживали беженцы и строители, восстанавливавшие республику от последствий боевых действий.

Ранее российские военные освободили серую зону под Кременной в ЛНР. Сообщалось, что вдоль линии Сватово — Кременная шли бои, после которых подразделения армии России смогли отбросить силы ВСУ назад.

Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
Автомобиль съехал в реку и попал на видео в центре Москвы
Для ремонта российских вагонов разрешили использовать китайские подшипники
Три человека погибли из-за удара ВСУ по общежитию в ЛНР при помощи HIMARS
В московском СИЗО умер арестант
Появились подробности о пострадавших при взрыве на российском аэродроме
В Азербайджане начались турецкие военные учения
Россияне раскрыли сумму трат на новогодние подарки
Италия приютила неофициальную полицию Китая
В Польше предупредили о последствиях поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.