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15:48, 4 декабря 2022Россия

Российские военные освободили серую зону под Кременной

WarGonzo сообщил, что российские военные освободили серую зону под Кременной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные освободили серую зону под Кременной в ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

По данным канала, вдоль линии Сватово — Кременная шли бои, после которых подразделения российских войск смогли отбросить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) назад. Помимо этого, как сообщается, были улучшены позиции отряда «Барс». Уточняется, что бойцы прошли вперед и заняли территории, «которые еще два дня назад считались серой зоной».

Ранее российские войска сорвали очередную попытку ВСУ атаковать в районе села Новоселовское в ЛНР. 1 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также заявил, что ВСУ перебросили в направлении города Кременная в польских и немецких наемников.

В конце ноября позиции отряда «Барс» в районе трассы Сватово — Кременная показали на видео. На кадрах было видно, что часть окопов и блиндажей залило водой, а дороги превратились в грязь. Кроме того, одежда многих добровольцев испачкалась. При этом такая непогода, как отмечалось, никак не повлияла на боевой настрой военных.

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Варвара Кошечкина
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