Позиции отряда «Барс» в районе трассы Сватово — Кременная показали на видео

Журналисты засняли позиции бойцов отряда «Барс-13» в районе трассы Сватово — Кременная

Бойцы добровольческого отряда «Барс-13» укрепляют позиции в районе трассы Сватово — Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) и готовятся к упорной обороне. Об этом они рассказали в разговоре с журналистами проекта WarGonzo.

На кадрах видно, что часть окопов и блиндажей военнослужащих залило водой, а дороги превратились в грязь. Одежда многих добровольцев испачкалась из-за осенней распутицы.

«Но разве может непогода испугать русских мужиков?» — пишет команда проекта в аннотации к ролику.

Ранее участвовавший в СВО казак Анатолий Миненков рассказал, что при обстрелах Вооруженных сил Украины подлетал в воздух. Он признался, что даже после возвращения из зоны спецоперации в родной город долго не мог привыкнуть к тому, что ему не нужно прятаться от снайпера или укрываться от возможного обстрела.