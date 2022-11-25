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17:32, 25 ноября 2022Россия

Детей участников СВО поучили махать шашкой

В Кирове казаки поучили детей и жен участников спецоперации на Украине махать шашкой

В Кирове представители казачьего общества ВятОКО поучили детей и жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине махать шашкой. Занятия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем».

На видео видно, как ребята под руководством наставников наносят удары шашками по мишеням в виде пластиковых бутылок. Некоторые дети приходят от происходящего в восторг.

Позже заместитель атамана Елена Павлова пояснила, что участниками мастер-класса стало около 50 человек. По ее словам, целью мероприятия было объединить родных мобилизованных, добровольцев и контрактников, находящихся на Украине.

«Надо было вывести их из состояния ступора, злости и агрессии. <...> Я потом с девчонками разговаривала, кто-то говорит: "Вот прямо накопилось, я все это перенесла в шашку, когда рубила бутылку"», — отметила Павлова.

Заместитель атамана подчеркнула, что все занятия проводились с соблюдением техники безопасности.

Ранее участвовавший в СВО казак Анатолий Миненков рассказал, что при обстрелах ВСУ подлетал в воздух. Он признался, что даже после возвращения из зоны спецоперации в родной город долго не мог привыкнуть к тому, что ему не нужно прятаться от снайпера или укрываться от возможного обстрела.

Анна Щербакова
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