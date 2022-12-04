Минобороны России доложило о сорванной атаке ВСУ в районе села Новоселовское ЛНР

Российские войска на купянском направлении сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе села Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом доложил журналистам в воскресенье, 4 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что противник также предпринял попытку атаки близ населенного пункта Кисловка под Харьковом. Российские военные не допустили этого, в результате было уничтожено более 60 солдат ВСУ, два пикапа и два автомобиля.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

До этого российское ведомство отчиталось об уничтожении 60 бойцов ВСУ неподалеку от села Куземовка ЛНР. Тогда же удалось подбить два танка, три бронетранспортера, четыре пикапа и боевую машину пехоты противника.