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20:51, 3 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о переброске группировок ВСУ с польскими наемниками под Кременную

Марочко заявил, что ВСУ перебросили 3 группировки с иностранными наемниками под Кременную

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки в направлении города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в субботу, 3 декабря, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в состав указанных группировок вошли не только украинские военные, но и польские и немецкие наемники.

Ранее 3 декабря стало известно, что в город Марганец Днепропетровской области Украины прибыл сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши. Отмечалось, что их главной целью станет выявление и зачистка местных жителей, оказывающих «пособническую» помощь РФ.

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Варвара Кошечкина
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