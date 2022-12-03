РИА Новости: Польский спецназ прибыл на Украину, чтобы выявить «пособников» России

Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в город Марганец Днепропетровской области Украины. Этой информацией с РИА Новости поделился представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Бойцы ВСУ рассказали собеседнику агентства, что цель поляков — выявления и зачистка местных жителей, оказывающих «пособническую» помощь РФ. Прибывшие военные переодеваются в украинскую форму, но подчиняются командованию НАТО, а не Киеву.

Марганец находится на противоположном берегу Днепра от Энергодара Запорожской области, которая в конце сентября вошла в состав России. В Энергодаре находится ЗАЭС, и местные власти не раз заявляли о пресечении попыток украинского десанта захватить станцию.

В Польше сообщили о «колоссальных» потерях на Украине

Еще в ноябре стало известно, что на Украине польские наемники несут колоссальные потери. Особенно в районах Кременной, Лисичанска и Сватово. Об этом свидетельствуют разведданные и радиоперехваты. По словам офицера второго корпуса Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, польские чиновники даже заявляют о нехватке мест для захоронения погибших сограждан.

Не скрывают эту информацию и в Польше. Власти страны заявили, что около 1,2 тысячи их наемников погибли на Украине. По данным издания Niezalezny Dziennik Polityczny, чиновники планируют выделить для военных и отставных военнослужащих своей страны новое кладбище «американского» типа на 1700 мест в городе Ольштын.

Так, 5 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВСУ. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Затем с использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине противника. Как рассказал командир разведгруппы Дмитрий, разведчики обнаружили наемников в лесу на дистанции 30–50 метров. Российские военные захватили в качестве трофеев оружие иностранного производства.

Вскрылось отношение поляков к украинцам

Есть информация о том, что наемники из Польши гибнут не только от действий ВС РФ. Известны факты перестрелок между поляками и украинцами на фронте. Андрей Марочко назвал причины этих конфликтов. По его информации, польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими ВСУ и относятся к украинцам как к людям второго сорта.

Поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как людям второго сорта Андрей Марочко Офицер Народной милиции Луганской народной республики

Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов (пожертвования — прим. «Ленты.ру»). Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, тогда как украинцы закупают все за собственные средства.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди отмечала, что украинский президент Владимир Зеленский является автором законопроекта об особых гарантиях для жителей Польши. Документ был принят еще летом этого года.

Под видом сохранения украинской идентичности фактически был легализован де-факто захват всей Украины. Поляков приравняли к гражданам Украины, поляки приобрели все те же права, вплоть до того, что они могут работать в правоохранительных органах. Ольга Ковитиди Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что Варшава хочет устроить референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские территории. По его утверждению, Варшава форсирует подготовку к аннексии территории Львовской, Ивано-Франковской и большую часть Тернопольской областей.

Весной президент Польши Анджей Дуда обещал убрать границу страны с Украиной. В ноябре Украина и Польша начали переговоры о совместном контроле на границе. Однако 2 декабря появилась информация о тысячах беженцев, которые жалуются на невозможность пересечь границу с Польшей.