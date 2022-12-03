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04:14, 3 декабря 2022Бывший СССР

Российский военный сообщил о польском спецназе в Днепропетровской области

РИА Новости: в Днепропетровскую область Украины прибыл польский спецназ

Фото: Leah Millis / Reuters

Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в город Марганец Днепропетровской области Украины. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По его утверждению, задачей подразделения является проведение фильтрации и зачистки помогающих России лиц. При этом иностранцы переодеты в украинскую форму и подчиняются командованию НАТО.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал причины перестрелок между поляками и украинцами на фронте. По его информации польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины и относятся к украинцам как к людям второго сорта.

25 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области. По его словам, временные пункты дислокации наемников располагались в районе села Великие Хутора. В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины. Кроме того, российская авиация ликвидировала более ста наемников «иностранного легиона» в районе Северска и Славянска в Донецкой народной республике.

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Марина Совина
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