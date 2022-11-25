Российские войска нанесли удар по базам польских наемников в Харьковской области

Минобороны заявило об ударах по трем пунктам дислокации польских наемников под Харьковом

Российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, временные пункты дислокации наемников располагались в районе села Великие Хутора. В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины.

Кроме того, российская авиация ликвидировала более ста наемников «иностранного легиона» в районе Северска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены две бронемашины, танк и восемь автомобилей противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7352 единицы военной автомобильной спецтехники, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6813 бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов, 2562 беспилотника, 333 самолета и 177 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с противостоянием батальона «Север» украинским военным. По словам политика, в результате были уничтожены более 200 бойцов ВСУ, в числе которых были польские и американские наемники.