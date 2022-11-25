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14:44, 25 ноября 2022Россия

Минобороны России заявило об уничтожении ста наемников иностранного легиона ВСУ

Спикер МО Конашенков заявил, что в ДНР ВС России уничтожили 100 иностранных наемников ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более ста иностранных наемников в районах населенных пунктов Северск и Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, удары по пункту дислокации наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились высокоточным оружием. Также Конашенков добавил, что кроме живой силы противника были уничтожены и несколько единиц военной техники.

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«Высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого "иностранного легиона", а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — заявил он.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России намерен проверить информацию об участии наемников из стран НАТО в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Марк Леонов
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