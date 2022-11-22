СКР проверит данные об участии наемников в военных действиях на стороне ВСУ

СКР проверит информацию об участии наемников из стран НАТО на стороне Украины

Следственный комитет России (СКР) проверит информацию об участии наемников из стран НАТО в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, в Донбассе под видом частных военных компаний расположились силы стран Североатлантического альянса. Таких компаний около десяти. Кроме того, до начала специальной военной операции (СВО) на Украине существовал иностранный легион, состоящий из граждан Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Отмечается, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Главного военного следственного управления проверить эту информацию в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело из-за расстрела украинскими военными 11 российских военнопленных.