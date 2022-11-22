Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 22 ноября 2022Силовые структуры

СКР проверит данные об участии наемников в военных действиях на стороне ВСУ

СКР проверит информацию об участии наемников из стран НАТО на стороне Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) проверит информацию об участии наемников из стран НАТО в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, в Донбассе под видом частных военных компаний расположились силы стран Североатлантического альянса. Таких компаний около десяти. Кроме того, до начала специальной военной операции (СВО) на Украине существовал иностранный легион, состоящий из граждан Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Отмечается, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Главного военного следственного управления проверить эту информацию в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело из-за расстрела украинскими военными 11 российских военнопленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.