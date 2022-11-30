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09:30, 30 ноября 2022Россия

В ЛНР назвали причины перестрелок между поляками и украинцами на фронте

Офицер Марочко: польские наемники относятся к украинцам как к людям второго сорта

Фото: Pool / Reuters

Польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и относятся к украинцам как к людям второго сорта, из-за чего между ними регулярно происходят драки или перестрелки. Об этом в Telegram со ссылкой на данные разведки заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов "donation" (пожертвования — прим. «Ленты.ру»). Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают все за собственные средства. Поляки в общении проявляют высокомерие, и относятся к украинцам как людям второго сорта», — написал Марочко.

По его словам, это и приводит к конфликтам между солдатами ВСУ и наемниками, которые выливаются в драки и перестрелки.

Ранее Марочко сообщил, что командиры ВСУ сомневаются в целесообразности наступления на Сватово, в связи с чем они направили рапорты вышестоящему руководству. Он отметил, что сделать это вынудили постоянные потери и другие причины.

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Василий Мека
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