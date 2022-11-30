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08:35, 30 ноября 2022Россия

В ЛНР рассказали о сомнении ВСУ в целесообразности наступления на Сватово

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ сомневаются в целесообразности наступления на Сватово

Фото: Iryna Rybakova / Reutes

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сомневаются в целесообразности наступления на Сватово, в связи с чем они направили рапорты вышестоящему руководству. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сославшись на данные разведки, пишет ТАСС.

По словам Марочко, командование ВСУ на сватовском направлении просит руководство разъяснить отданные распоряжения. Он отметил, что сделать это вынудили постоянные потери, а также недостаточное количество материальных средств, вооружения, боеприпасов и техники для выполнения задачи.

Ранее офицер НМ ЛНР рассказал, что подразделения польских наемников несут колоссальные потери в районе Кременной, Лисичанска, Сватово и на других участках фронта.

По его словам, украинская армия пытается активизировать наступательные действия по направлению к Сватово, но их отражают российские войска.

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Алевтина Запольская
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