В ЛНР рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о попытках наступления ВСУ в направлении города Сватово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются перейти в наступление на направлении к городу Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово», — сообщил он со ссылкой на информацию разведки.

По словам офицера, украинские бойцы «силами до нескольких ротно-тактических групп» совершают попытки прорыва линии обороны сразу с трех направлений: с севера, запада и юга от населенного пункта. Марочко подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции, безуспешно пытаясь наступить.

26 ноября украинские военные обстреляли Сватово. Уточнялось, что ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Удар произошел около девяти утра по московскому времени.