В Минобороны рассказали об уничтожении разведчиками польских наемников

Минобороны сообщило, что российские разведчики уничтожили польских наемников в зоне СВО

Российские разведчики уничтожили польских наемников в зоне спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил (ВС) России Дмитрий, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

«Нарвались на поляков. (…) Дистанция 30-50 метро была, то есть максимально близкая. (…) И как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов. После чего противник был уничтожен», — рассказал он.

По его словам командира, разведчик — это универсальный солдат в современных реалиях. На опубликованном ведомством ролике также показано, как российские военнослужащие используют дроны и различное оружие.

Ранее Миноброны России показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 5 ноября. На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения СВО. По информации оборонного ведомства, ВС России за последние сутки отразило все попытки украинских военных перейти в наступление: на краснолиманском, южно-донецком, николаево-криворожском и купянском направлениях.