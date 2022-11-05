Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 5 ноября 2022Россия

В Минобороны рассказали об уничтожении разведчиками польских наемников

Минобороны сообщило, что российские разведчики уничтожили польских наемников в зоне СВО

Российские разведчики уничтожили польских наемников в зоне спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил командир группы спецназа Вооруженных сил (ВС) России Дмитрий, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

«Нарвались на поляков. (…) Дистанция 30-50 метро была, то есть максимально близкая. (…) И как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов. После чего противник был уничтожен», — рассказал он.

По его словам командира, разведчик — это универсальный солдат в современных реалиях. На опубликованном ведомством ролике также показано, как российские военнослужащие используют дроны и различное оружие.

Ранее Миноброны России показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 5 ноября. На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения СВО. По информации оборонного ведомства, ВС России за последние сутки отразило все попытки украинских военных перейти в наступление: на краснолиманском, южно-донецком, николаево-криворожском и купянском направлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР задержали более 20 пособников СБУ
Траур по погибшим объявлен в Костромской области после пожара в клубе «Полигон»
Устроивший пожар в костромском клубе признал вину
Стало известно об уничтожении российскими военными пяти греческих БМП-1
В Минобороны рассказали об уничтожении разведчиками польских наемников
Киев упрекнули в отмене встречи с иранскими экспертами из-за давления США
Европе предрекли появление нового Афганистана из-за ее отношения к России
Гарик Харламов высказался об уходе из Comedy Club
Нурмагомедов назвал трех своих кумиров в ММА
В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.