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15:00, 5 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны показало карту боевых действий на Украине на 5 ноября
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Миноброны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на субботу, 5 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и России (ВС России), места их боестолкновений, зоны обстрелов и места поражения объектов Украины.

Изображение: Telegram-канал Минобороны России

По данным российского оборонного ведомства, ВС России за последние сутки отразило все попытки ВСУ перейти в наступление: на краснолиманском, южно-донецком, николаево-криворожском и купянском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, суммарно на четырех направлениях было уничтожено более 400 солдат ВСУ.

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Кроме того, Россия нанесла удары по пяти пунктам управления (ПУ) ВСУ, среди которых — ПУ 15-го полка нацгвардии Украины, штаб подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ и ПУ 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Также ВС России уничтожили шесть складов с боеприпасами, две единицы авиации и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. По обновленным данным оборонного ведомства, с начала спецоперации Россия уничтожила 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

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Валерий Розенберг
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