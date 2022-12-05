Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:28, 5 декабря 2022Экономика

Назван объем за год исключенной из потолка цен российской нефти

Эксперт Колобанов предположил объем не попадающей под потолок российской нефти на 2023 год
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В 2023 году под потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, не попадет порядка 24 миллионов тонн экспорта. Такой объем назвал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.

Согласно его предположению, 20 миллионов тонн из этого объема придется на поставки по нефтепроводу «Дружба», который был исключен из ограничений. При этом прокачать можно было бы больше, но спрос, скорее всего, будет политически ограничен. Остальное придется на морские поставки в Болгарию и в Японию, для которых тоже сделали исключение.

Колобанов на основании данных Федеральной таможенной службы (ФТС) оценивает экспорт российской нефти в Европу в 2019 году в 140 миллионов тонн, в 2020-м — в 120 миллионов, а в 2021-м — в 111 миллионов. По его собственным подсчетам, в 2022-м речь может идти менее чем о 100 миллионах тонн нефти. Экспорт в Японию сокращался даже быстрее — 6,4 миллиона тонн, 5,9 миллиона, 4,5 миллиона и менее 2 миллионов тонн нефти.

Материалы по теме:
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022

В свою очередь директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев не исключил, что поставки нефти, не попадающей под потолок, может остановить сама Россия. Он указал, что Москва слишком много поставила на борьбу с таким ограничением, и может принять политическое решение, признав экономические потери менее существенными.

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Протестующие в Монголии решили взять штурмом правительство
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
В Москве стали больше продавать один тип жилья
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
ФСБ России вынесла предупреждение гражданину Колумбии о недопустимости шпионажа
Две принадлежащие россиянам компании передали в собственность Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.