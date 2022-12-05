Назван объем за год исключенной из потолка цен российской нефти

Эксперт Колобанов предположил объем не попадающей под потолок российской нефти на 2023 год

В 2023 году под потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, не попадет порядка 24 миллионов тонн экспорта. Такой объем назвал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, передает РИА Новости.

Согласно его предположению, 20 миллионов тонн из этого объема придется на поставки по нефтепроводу «Дружба», который был исключен из ограничений. При этом прокачать можно было бы больше, но спрос, скорее всего, будет политически ограничен. Остальное придется на морские поставки в Болгарию и в Японию, для которых тоже сделали исключение.

Колобанов на основании данных Федеральной таможенной службы (ФТС) оценивает экспорт российской нефти в Европу в 2019 году в 140 миллионов тонн, в 2020-м — в 120 миллионов, а в 2021-м — в 111 миллионов. По его собственным подсчетам, в 2022-м речь может идти менее чем о 100 миллионах тонн нефти. Экспорт в Японию сокращался даже быстрее — 6,4 миллиона тонн, 5,9 миллиона, 4,5 миллиона и менее 2 миллионов тонн нефти.

В свою очередь директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев не исключил, что поставки нефти, не попадающей под потолок, может остановить сама Россия. Он указал, что Москва слишком много поставила на борьбу с таким ограничением, и может принять политическое решение, признав экономические потери менее существенными.

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.