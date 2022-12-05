Вице-президент ВБ Бьерде заявила, что уровень бедности на Украине вырастет до 25 процентов

Вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде в интервью газете Die Presse оценила стоимость восстановления Украины после окончания военных действий, а также предупредила о возрастании уровня бедности в стране к концу года.

«Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 миллиардов евро», — заявила она, отметив, что с тех пор эта сумма значительно увеличилась и на данный момент составляет порядка 500-600 миллиардов евро.

Бьерде также добавила, что до конца 2022 года на Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности, а уровень бедности в стране таким образом вырастет с двух до 25 процентов.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил с призывом к украинским властям доверить проведение в стране расследований военных преступлений нейтральному независимому органу.