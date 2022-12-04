В ФРГ призвали доверить проведение расследований на Украине нейтральному органу

Сопредседатель АдГ Крупалла: расследования на Украине должен вести нейтральный орган

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил с призывом к украинским властям доверить проведение в стране расследований военных преступлений нейтральному независимому органу, сообщает газета Welt.

«Необходимо расследовать, совершали ли отдельные солдаты военные преступления. Это относится к обеим сторонам. Представляют ли, например, фотографии из Бучи реальные военные преступления? И если да, то кто их совершил? Это до сих пор не прояснено», — заявил депутат бундестага ФРГ.

По словам политика, расследование подобных вопросов должно проводиться нейтральным органом — ООН. Он отметил, что организации стоит заняться этим вопросом после окончания военных действий.

Ранее Крупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Он считает, что долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины.