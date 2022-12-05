Концерт Aerosmith отменили в связи с ухудшением здоровья вокалиста

Группа Aerosmith отменила концерт в Лас-Вегасе из-за болезни вокалиста Стивена Тайлера

Группа Aerosmith отменила концерт перед выходом на сцену. Об этом пишет PageSIx.

Причиной отмены выступления стало ухудшение здоровья 74-летнего вокалиста группы Стивена Тайлера. Болезнь музыканта не уточнялась.

«С огромным сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отменить наш сегодняшний концерт в Лас-Вегасе в связи с плохим самочувствием Стивена [Тайлера], по причине которого он не может выступать. Мы глубоко извиняемся, что уведомили об этом в последнюю минуту», — написали участники коллектива 2 декабря в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыканты выразили надежду, что Тайлер поправится к понедельнику, на который у группы запланированы очередные выступления. Они также уточнили, что вернут фанатам деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что концерт МакSим в Вологде отменили из-за состояния здоровья певицы.